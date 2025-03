Petrobras lança concorrência de plataforma para revitalizar campo de Albacora

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançou nesta segunda-feira licitação para a contratação de plataforma do tipo FPSO para o projeto de revitalização do campo de Albacora, na Bacia de Campos, no norte fluminense, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A abertura das propostas está prevista para 1º de outubro, conforme a publicação.

Chamada de P-88, a plataforma tem previsão para entrar em operação após 2030, de acordo com o plano estratégico da Petrobras 2025-2029, com capacidade para produzir 120 mil barris de petróleo ao dia.

Segundo a publicação no DOU, a plataforma será licitada pelo modelo BOT, modalidade na qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato. Posteriormente, a operação é transferida para a estatal.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

(Por Rodrigo Viga Gaier)