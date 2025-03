Petrobras espera conseguir licença pré-operacional para Foz do Amazonas em abril, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras espera conseguir licença pré-operacional para atuar na Bacia da Foz do Rio Amazonas ainda em abril, disse a presidente da companhia, Magda Chambriard, durante entrevista a jornalistas nesta segunda-feira.

A licença pré-operacional seria um dos últimos passos antes de uma autorização para a empresa desenvolver atividades na área onde a Petrobras e o governo veem possibilidades de encontrar grandes reservas de petróleo.

A afirmação foi feita durante evento no qual a empresa anunciou, como banco de fomento BNDES, protocolo de intenções para uma iniciativa que visa a contratação de créditos de carbono gerados a partir de restauração florestal na Amazônia.

Chamado de ProFloresta+, o programa vai promover a restauração de até 50 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, capturando cerca de 15 milhões de toneladas de carbono, segundo nota da Petrobras.

A executiva disse que as compras de crédito de carbono pela Petrobras podem chegar a R$1,5 bilhão no âmbito do programa.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)