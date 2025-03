Petrobras e BNDES fazem parceria para comprar créditos de carbono na Amazônia

Por Fabio Teixeira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fizeram uma parceria para criar um programa para financiar iniciativas de restauração florestal na região amazônica, informaram ambos nesta segunda-feira.

No âmbito do programa ProFloresta+, a Petrobras fará leilões para comprar créditos de carbono de projetos de restauração. Os vencedores poderão pegar empréstimos a juros baixos do BNDES para desenvolver os projetos.

Na fase piloto, o programa gerará cerca de R$450 milhões em investimentos em restauração, levando ao replantio de cerca de 15.000 hectares de floresta, disseram a Petrobras e o banco em um evento conjunto.

Nessa primeira fase, a Petrobras espera assinar contratos de longo prazo com até 15 empresas que participariam de um leilão prevista para julho.

"Vamos abrir a porta para empreendedores verdes terem crédito subsidiado", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, acrescentando que, por meio dos leilões, a petroleira estabelecerá o preço de referência para os créditos de carbono de projetos de restauração no Brasil.

Os créditos de carbono são permissões negociáveis que permitem que o proprietário emita determinadas quantidades de gases de efeito estufa. Cada crédito permite a emissão de uma tonelada de dióxido de carbono ou o equivalente em outros tipos de gases de efeito estufa.

A Petrobras começou a comprar créditos de carbono em 2023, quando anunciou que os usaria para compensar as emissões de carbono de sua gasolina premium, a Gasolina Podium.

