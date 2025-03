Parlamento do Japão aprova orçamento na véspera do início do novo ano fiscal

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Parlamento do Japão aprovou o orçamento para o ano fiscal de 2025 nesta segunda-feira, um dia antes do início do novo ano fiscal, depois que a coalizão minoritária do primeiro-ministro Shigeru Ishiba foi forçada a revisar o projeto de lei orçamentária de US$770 bilhões duas vezes.

A rara aprovação de última hora do orçamento pelo Parlamento destacou a força reduzida do campo de coalizão de Ishiba e pode prenunciar mais disputas políticas antes de uma eleição para a Câmara Alta em julho.

A alocação orçamentária inicial foi emendada duas vezes, uma na Câmara Baixa e outra na Câmara Alta, pela primeira vez na história do Japão do pós-guerra, para incorporar algumas exigências dos partidos de oposição para medidas de gastos.

Essas medidas incluíam subsídios domésticos mais altos para a educação escolar gratuita, bem como a suspensão do aumento do teto para as altas despesas médicas que os pacientes têm de arcar.

O plano de aumentar o teto provocou a oposição de alguns legisladores do próprio Partido Liberal Democrático (PLD) de Ishiba, refletindo a posição política instável de Ishiba dentro do partido.

No entanto, o tamanho do orçamento permaneceu praticamente inalterado em 115 trilhões de ienes (US$771,40 bilhões), já que os gastos mais altos seriam cobertos por um fundo de reserva destinado a emergências e outros fundos.

Apesar da aprovação do orçamento, o PLD de Ishiba e o parceiro de coalizão Komeito terão dificuldades para conquistar o apoio do público, pois enfrentam as repercussões de um escândalo sobre os fundos políticos não declarados do partido, disseram os economistas.

O índice de aprovação do gabinete de Ishiba caiu para 27,6%, o mais baixo desde que ele assumiu o cargo em outubro, de acordo com uma pesquisa da Kyodo News realizada este mês.

Uma possível grande derrota para o campo governista na eleição de julho para a Câmara Alta poderia forçá-lo a cortejar os partidos de oposição como parceiros de coalizão ou, pelo menos, a fazer alianças para mudanças políticas.

A parceria com o Partido Democrático do Povo (PDP) ou com o Partido da Inovação do Japão (PIJ) provavelmente resultaria em políticas fiscais e monetárias expansionistas, disse Takahide Kiuchi, economista executivo do Nomura Research Institute (NRI), em um relatório na segunda-feira.

Ishiba já deu a entender que "introduziria medidas fortes para combater o aumento dos preços", em um aparente esforço para apaziguar os eleitores antes da eleição.