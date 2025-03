Oposição na Turquia denuncia 'maus-tratos' a estudantes detidos

O líder da oposição turca, Ozgur Ozel, denunciou nesta segunda-feira (31) os "maus-tratos" aos estudantes detidos durante os protestos em massa desencadeados pela prisão do prefeito de Istambul, principal adversário do presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Esses estudantes foram maltratados, algemados nas costas e mantidos em corredores por horas sem serem informados para qual prisão seriam enviados", disse o presidente do CHP, o principal partido da oposição ao qual pertence o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu.

Pelo menos 2.000 pessoas foram detidas desde a prisão de Imamoglu, em 19 de março, e 263 foram encarceradas, disse o Ministério do Interior em seu último relatório na quinta-feira. Os advogados afirmam que esses números são muito maiores.

No domingo, Ozel visitou Imamoglu na prisão de Silivri, a oeste de Istambul. Ele também se encontrou com estudantes presos.

"Insultos e maus-tratos foram infligidos a esses estudantes", disse, listando atos de "tortura psicológica" e "chutes no rosto".

As associações de profissionais de saúde pública afirmaram no sábado que "observaram maus-tratos" durante as prisões, as custódias policiais e os processos judiciais.

Os protestos que atualmente abalam a Turquia, um importante ator geopolítico no Oriente Médio e no leste da Europa, são os maiores desde 2013.

O popular prefeito de Istambul, de 53 anos, era considerado por muitos o único político capaz de derrotar nas urnas Erdogan, que está no poder há mais de duas décadas.

Ele foi preso sob acusações de "corrupção" e suspenso de seu cargo.

