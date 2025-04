OpenAI arrecada US$ 40 bilhões na maior rodada de investimentos para uma start-up

A criadora do ChatGPT, OpenAI, anunciou nesta segunda-feira que captou US$ 40 bilhões em uma nova rodada de investimentos, que aumentou o seu valor para US$ 300 bilhões, no maior levantamento de capital já feito por uma start-up.

O japonês SoftBank será o principal participante da injeção de recursos na empresa americana, considerada líder global em inteligência artificial (IA).

A nova avaliação posiciona a OpenAI entre as maiores empresas do mundo não negociadas em bolsa, juntamente com a SpaceX, de Elon Musk (US$ 350 bilhões) e a chinesa ByteDance (mais de US$ 400 bilhões), controladora do TikTok.

A operação "nos permite expandir ainda mais as fronteiras da pesquisa da IA", publicou em seu site a OpenAI, sediada em San Francisco. O já acionista SoftBank vai aportar US$ 30 bilhões, e outros investidores contribuirão com o restante, informou uma fonte à AFP.

Segundo a imprensa, é esperado um desembolso imediato de US$ 10 bilhões, e o saldo será distribuído ao longo do ano. "Seu apoio nos ajudará a continuar desenvolvendo sistemas de IA que impulsionem a descoberta científica, permitam a educação personalizada, aprimorem a criatividade humana e abram caminho" para uma IA geral, aquela que alcance uma inteligência de nível humano, destacou a empresa.

Com esses recursos, a OpenAI também planeja "oferecer ferramentas cada vez mais poderosas às 500 milhões de pessoas que usam o ChatGPT a cada semana".

- Mudança de estrutura? -

Segundo a imprensa americana, cerca de US$ 10 bilhões do total anunciado serão desembolsados somente sob a condição de que a OpenAI altere sua estrutura de sociedade sem fins lucrativos para sociedade anônima convencional. Essa mudança é um ponto de atrito entre alguns dos fundadores da OpenAI e os investidores atuais, que querem rentabilizar seu investimento.

Os críticos da mudança temem que a OpenAI dê mais importância ao lucro do que à confiabilidade e segurança dos seus programas. Musk argumentou que isso desviaria a empresa da sua missão original, e a levou aos tribunais para impedi-lo.

A OpenAI precisa de fundos com urgência, uma vez que investe bilhões de dólares em chips, servidores e centros de dados que lhe permitem desenvolver seus programas de IA generativa. Embora planeje triplicar suas vendas para US$ 12,7 bilhões até 2025, a empresa não espera atingir a rentabilidade antes de 2029, segundo documentos internos citados pela imprensa americana.

A notícia do financiamento histórico veio no mesmo dia em que a OpenAI anunciou que desenvolve um modelo de IA generativa de código aberto,diante da concorrência da rival chinesa DeepSeek e da Meta, dona do Facebook.

O anúncio marca uma mudança estratégica na OpenAI, que vinha sendo uma firme defensora dos modelos fechados, que não permitem aos desenvolvedores modificar a tecnologia básica para adaptar a IA aos seus objetivos.

A notícia também chega no momento em que a empresa se apoia no sucesso de suas funções mais recentes de geração de imagens pelo ChatGPT, líder mundial do setor.

