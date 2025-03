Óleo capilar da Kérastase entrega brilho e controle de frizz? Veja opiniões

Para quem quer dar um up na finalização do cabelo, o Guia de Compras UOL encontrou o óleo Elixir Ultime Rose, da Kérastase, que promete finalizar os fios com brilho e suavidade. O produto está com desconto de 15%, custando R$ 272,30 na Amazon.

Segundo o fabricante, o óleo possui fórmula com extratos de chás capazes de dar mais intensidade a cabelos pintados, além de funcionar como um protetor térmico. Confira as informações sobre o produto e as impressões de quem o comprou:

O que diz a Kérastase sobre o óleo capilar

Promete nutrição, maciez, controle de frizz e proteção da cor dos fios;

Combina extrato de chá imperial e extrato de chá branco que dão mais intensidade a cor do cabelo;

Fórmula possui óleo de marula, que proporciona nutrientes ativos para maior sedosidade e alinhamento dos fios;

Também tem óleo de camélias, responsável por suavizar o cabelo;

Óleo com proteção térmica de até 230°C;

Pode ser aplicado nos cabelos secos ou úmidos;

Indicado para todos os tipos de cabelo.

O que diz quem usou

Com quase 5 mil avaliações na Amazon, o óleo capilar da Kérastase recebeu 86% da nota máxima (cinco estrelas) dos consumidores. Os principais pontos positivos dos consumidores foram o aroma, redução do frizz e maciez no cabelo ao usar o óleo

Eu fiquei incrédula, ele é simplesmente demais. Super cheiroso, passei nos meus cabelos sem lavar mesmo e ficou com um aspecto lindo e um cheio maravilhoso. A embalagem é bonita, e o frasco de vidro. A promoção foi muito boa, pois é um produto premium total. Brunna Rodrigues Steimpaj

Eu estou chocada com esse óleo. Meu cabelo é levemente ondulado e tem bastante frizz, e eu já testei tudo que é produto, de tudo que é marca, incluindo várias linhas profissionais de marcas famosas. Usei um pump com o cabelo úmido e depois mais um com o cabelo seco, e acabou com 98% do frizz. E melhor, é um resultado duradouro, não some após algumas horas. Eu usei de noite, e ao acordar de manhã ainda estava sem frizz. Nem acreditei. Parece até que eu fiz chapinha no cabelo, o óleo desmaiou o meu cabelo, ficou macio, e o cheiro dele é bem diferente e muito bom. Vale cada centavo mesmo. Andressa Picoloto Garbin

Além de ser leve no cabelo, tem um cheiro esplêndido e maravilhoso. A embalagem é perfeita também, eu amei demais. Paloma

Muito cheiroso e realmente faz diferença no cabelo, dá para sentir o tratamento conforme vai usando o produto. Amo. Murilo dos Santos Bezerra

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam do cheiro e do resultado abaixo da expectativa nos cabelos.

Confesso que os reviews sobre o cheiro do produto me influenciaram a comprá-lo. Vi que tinha um cheiro incrível, mas eu achei que ele tem cheiro de desodorante/perfume barato, meio atalcado e um floral enjoativo, pelo menos não permanece no cabelo. É um óleo bem fluido e leve, não pesa. Ainda não senti uma diferença absurda porque usei poucas vezes. Mas, pelo valor, é de se pensar na hora da compra/recompra. Cami

Testei já duas vezes e realmente é bem leve e dá brilho, porém, o que eu não entendi é o cheirinho que todo mundo fala, o meu veio quase sem cheiro e no cabelo então não fica nada, zero. Susane

O cheiro foi o diferencial, mas o produto, no geral, entrega o mesmo que qualquer outro óleo bom e mais barato. Ione

No meu caso, não senti diferença comparado aos mais baratos. O cheiro dele é muito bom, mas não fixa no cabelo, só sente o cheiro quando passa. Alinne

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Será que a escova raquete flex da marca Ricca é realmente boa? Esse produto promete desembaraçar todos os tipos de cabelo, sem puxar os fios. Comente "eu quero" e a te enviamos o link *A gente escolhe cada produto de forma independente e, ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, mas você não paga a mais por isso #escovaricca #cabelo #beleza #autocuidado #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.