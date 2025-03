Motorista de Jaguar invade calçada e atinge banca de jornal na Av. Paulista

O motorista de um Jaguar perdeu o controle do veículo e atingiu uma banca de jornal na Avenida Paulista, no bairro da Consolação, em São Paulo, na tarde de hoje.

O que aconteceu?

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h25, próximo ao cruzamento da Paulista com a rua Augusta. Imagens obtidas pela TV Bandeirantes mostram que o carro estava na faixa da esquerda, parado em um semáforo. Após o semáforo abrir, outros carros seguiram em frente na via, e, segundos depois, o Jaguar começou a se movimentar, em baixa velocidade, e atravessou as outras três faixas, até subir na calçada e atingir a banca de jornal.

Uma adolescente de 16 anos, que trabalha na banca, foi atingida e sofreu uma contusão na perna. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Sepaco, na Vila Mariana. Outra vítima também foi atingida, mas recusou atendimento médico. A banca de jornal ficou parcialmente destruída.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o motorista teria perdido o controle da direção ao mudar de faixa . Ele permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para a ingestão de álcool.