Moraes autoriza viagem de Cid a SP para acompanhar premiação da filha

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou hoje o tenente-coronel Mauro Cid a ir para São Paulo para acompanhar um evento de premiação da filha.

O que aconteceu

Cid ficará em São Paulo entre amanhã e domingo, segundo a defesa. A viagem é para acompanhar o evento de premiação dos "Melhores do Ano de 2024" em competição de hipismo, na qual a filha dele foi vencedora.

Moraes autorizou a viagem, enfatizando que Cid deverá cumprir as medidas cautelas impostas a ele. "Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas." Ele ficará hospedado no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército.

Tenente-coronel está utilizando tornozeleira eletrônica e precisa cumprir medidas como recolhimento domiciliar noturno. Expectativa da defesa é que Cid deixe de utilizar tornozeleira no fim de maio. Nos cálculos da defesa do delator, após este período já estariam cumpridos os dois anos da pena prevista no acordo.

STF vai decidir ao final do julgamento se mantém os benefícios previstos no acordo. Eles são avaliados ao final do julgamento da ação penal, quando o Supremo vai avaliar se a colaboração foi efetiva e se é necessária alguma medida complementar para punir Cid. Os benefícios estão condicionados à colaboração de Cid, que precisa contar tudo o que sabe sempre que foi requisitado pelas autoridades, sem mentir nem ocultar nada.