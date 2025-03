Mianmar: chances de resgate após terremoto diminuem, junta decreta uma semana de luto nacional

A esperança de encontrar sobreviventes nos escombros diminuiu nesta segunda-feira (31), em Mandalay, onde moradores passaram a terceira noite ao relento, após o poderoso terremoto que matou mais de 2.000 pessoas em Mianmar (antiga Birmânia) e na Tailândia.

Com informações de Valentin Cebron, correspondente da RFI em Bangcoc, e agências

A junta militar birmanesa decretou nesta segunda-feira (31), uma semana de luto nacional, após o forte terremoto de sexta-feira (28), que causou mais de 2.000 mortos, 3.900 feridos e cerca de 270 desaparecidos no país e na Tailândia vizinha. O período de luto vai até domingo, informaram os militares no poder, anunciando que as bandeiras birmanesas seriam colocadas a meio mastro.

Temem-se, no entanto, milhares de mortes adicionais em Mianmar, apesar da mobilização da comunidade internacional para ajudar o país, que já sofre com a guerra civil e carece de recursos diante da magnitude dos danos.

A Tailândia, menos afetada, enviou soldados e socorristas para a capital birmanesa Naypyidaw para contribuir com a ajuda humanitária. Um contingente de 55 tailandeses partiu de Bangcoc a bordo de um avião militar rumo à Mianmar. Vários voos da Força Aérea Tailandesa estão programados até 5 de abril, data em que o ministro das Relações Exteriores da Tailândia é esperado em solo birmanês. No local, os socorristas tailandeses devem fornecer itens de primeira necessidade, alimentos e medicamentos à população.

Do ponto de vista regional, a associação dos países do Sudeste Asiático, da qual a Tailândia e Mianmar fazem parte, publicou neste fim de semana uma declaração conjunta enfatizando a necessidade urgente de ajuda humanitária na região. A aliança dos dez países declarou estar pronta para apoiar as operações de assistência no terreno.

Difícil acesso às vítimas

Em Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, próxima ao epicentro, os esforços de resgate diminuíram nesta segunda-feira, em comparação com o dia anterior, sob um calor esperado em torno de 40 graus. As condições tropicais colocam à prova o estado físico e mental das equipes que trabalham nos locais afetados, além de acelerarem a decomposição dos corpos presos nos escombros, dificultando a identificação.

Os socorros e a ajuda internacional estão, portanto, chegando com dificuldade. O acesso às vítimas é o maior obstáculo para as ONGs humanitárias.

"Já faz três dias que não temos água, nem eletricidade", destaca Aurélien Daunay, diretor-geral da ONG Acted, presente em Mianmar desde 2008, que conseguiu redirecionar suas equipes para Mandalay e Sagaing, na área do epicentro do terremoto, já no domingo.

As equipes tiveram dificuldades para alcançar as vítimas, pois a rodovia principal foi cortada ao meio, obrigando utilização de rotas alternativas. Em Mandalay, muitos prédios, hospitais e escolas desabaram. A primeira ação da ONG foi fornecer ajuda financeira para as famílias.

Réplicas

Desde o terremoto da semana passada, réplicas ainda são perceptíveis ao longo da falha de Sagaing, onde vive grande parte da população birmanesa. No coração da área afetada, os sobreviventes se organizam, como explica Toe Toe Lwin, uma moradora de Mandalay: "O terremoto ainda não acabou completamente, há tremores a cada três horas. As pessoas não ousam dormir em suas casas, então dormem nos campos de futebol, em seus carros ou fora de suas casas."

Essa moradora relata que a ajuda alimentar está demorando a chegar, enquanto o governo se ocupa, como prioridade, dos danos, dos prédios destruídos e das rodovias interrompidas.

Os funerais de centenas de vítimas devem ocorrer nesta segunda-feira, enquanto a comunidade muçulmana enlutada celebra o Aïd, a festa que marca o fim do mês de jejum do ramadã.

Apelo

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, na sigla em inglês) fez um apelo de emergência no domingo para pedir mais de US$ 100 milhões (R$ 576 milhões) para ajudar as vítimas.

Segundo a IFRC, as necessidades aumentam a cada hora, enquanto o calor e a proximidade da temporada de chuvas intensificam o risco de "crises secundárias".

O país do sudeste asiático, com mais de 50 milhões de habitantes, já enfrentava enormes desafios antes do terremoto.

Mianmar foi devastada por quatro anos de guerra civil após o golpe militar de 2021. Mesmo após o terremoto, combates esporádicos foram relatados. Um grupo rebelde afirmou no domingo à AFP que sete combatentes morreram em um bombardeio pouco antes dos tremores.

A guerra civil provocou o deslocamento de quase 3,5 milhões de pessoas e muitas delas estão à beira da fome.