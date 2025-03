Mensik é campeão do Masters 1000 de Miami e deixa Djokovic sem 100º título

O tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, derrotou Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Miami neste domingo (30) e frustrou mais uma tentativa do sérvio de conquistar seu 100º título na carreira.

Mensik, segundo jogador mais jovem a vencer o torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 7-6 (7/4), e faturou seu primeiro título no circuito.

Djokovic, 18 anos mais velho que Mensik, falhou em sua segunda tentativa de alcançar a marca de100 títulos numa noite em que lutou contra um problema no olho direito e a umidade na quadra depois de um longo dia de chuvas em Miami.

Visivelmente cansado após a partida, que começou com seis horas de atraso por conta da chuva, o sérvio parabenizou Mensik com um abraço na rede e o elogiou em seu discurso na cerimônia de premiação.

"Parabéns por este torneio incrível. Dói admitir, mas você foi melhor hoje", reconheceu Djokovic. "Grande serviço e esforço fenomenal para se manter nos momentos difíceis".

"Para um jogador jovem como você, é uma ótima característica. Algo que você usará muitas vezes no futuro", continuou 'Nole'. "Talvez você me deixe vencer em uma das próximas vezes que jogarmos, porque você ainda tem muito tempo pela frente e eu não".

"Primeiramente, Novak, todos sabem que você é único. Estou aqui por sua causa. Quando eu era jovem, comecei a jogar tênis graças a você", disse Mensik depois de receber o troféu.

"Obrigado por tudo o que você fez por este esporte", acrescentou o tcheco. "Não existe tarefa mais difícil para um tenista do que vencer você em uma final".

Djokovic, que há havia perdido a final do Masters 1000 de Xangai em outubro, continuará sem entrar no clube dos "centenários": Jimmy Connors (109 títulos) e Roger Federer (103).

Esta é uma das poucas marcas que faltam em seu vitorioso currículo. O sérvio é o maior vencedor de Grand Slams com 24 conquistas e foi campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, seu 99º título.

Em Miami, onde é seis vezes campeão (último título em 2016), Djokovic ressurgiu em grande estilo depois das dúvidas geradas por sua lesão no Aberto da Austrália e as eliminações nos jogos de estreia em Doha e Indian Wells.

A um passo de ser o campeão mais velho de um Masters 1000, 'Nole' foi derrubado desta vez pelo jovem Mensik, um talento emergente que está batendo à porta da nova geração liderada por Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

- Problemas no olho -

Número 54 do ranking da ATP, o tcheco aniquilou os prognósticos e mostrou mais uma vez que pode vencer os grandes, com um assombroso retrospecto de oito vitórias em 13 jogos contra tenistas do Top 10.

Mensik atacou Djokovic com seu explosivo serviço (14 aces contra sete do sérvio), mas também com outros golpes corajosos em momentos decisivos.

A promessa tcheca teve sangue frio para segurar a reação do veterano sérvio, que se recuperou de um início incômodo com vários escorregões e um desconforto no olho direito, que aliviou aplicando colírio nos intervalos.

Com quase 90% de umidade, Djokovic foi dando sinais de cansaço e teve que usar todos os seus recursos para chegar ao segundo tiebreak, no qual cometeu vários erros não forçados.

Com esta inesperada vitória, Mensik é o segundo tenista mais jovem a vencer em Miami, depois de Alcaraz, que foi campeão em 2022 aos 18 anos, e é o quarto mais jovem a vencer um torneio Masters 1000.

"O primeiro [título] de muitos", previu o jovem tcheco na mensagem que escreveu na câmera de televisão.

