Mãe, padrasto e outras duas mulheres são presas por venda de bebê em Goiás

Quatro pessoas foram presas hoje suspeitas de vender um recém-nascido em Goiânia após uma denúncia anônima. A mãe da criança está entre os presos.

O que aconteceu

Mãe e padrasto entregaram bebê após pagamento, segundo a polícia. Eles foram presos em flagrante.

Policiais afirmaram que a mulher confessou a negociação para trocar a criança por dinheiro. Ela entregou o recém-nascido a uma empresária na tarde do último sábado. O bebê, de 27 dias, foi encontrado com a empresária no bairro João Braz, em Goiânia.

Uma funcionária da empresa também foi presa. Segundo a investigação, ela intermediou as negociações.

Uma das mensagens enviadas pela mulher, segundo a polícia, dizia: "me arruma uma buchuda pra me dar o filho". Mensagens enviadas pela empresária mostram preferência por "menino" e "preto", de acordo com a investigação.

Em outro print, revelado pela polícia, ela diz que paga R$ 5 mil pela entrega da criança. Não está claro, no entanto, se esse era o valor total negociado.

Suspeitos foram indiciados por tráfico de pessoas. A pena é de, no mínimo, quatro anos de prisão e multa.

Bebê foi levado pelo Conselho Tutelar. Ele está em abrigo provisório. O UOL entrou em contato com o órgão para saber mais sobre o que acontecerá com a criança, mas ainda não teve retorno.