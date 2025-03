Las Palmas empata com Celta e segue na zona de rebaixamento

O Las Palmas esteve perto da vitória, mas cedeu o empate em 1 a 1 com o Celta nesta segunda-feira (31), no jogo que fechou a 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Celta, oitavo colocado e que está lutando por vaga nas copas europeias, saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo com um gol de Alfon González (45'+2).

Na segunda etapa, Alberto Moleiro empatou (48') e o Las Palmas chegou a marcar com o português Fábio Silva (70'), mas o gol foi anulado após uma revisão no VAR.

Com o empate, o Las Palmas soma 26 pontos e segue na vice-lanterna, agora a um ponto da salvação. Se tivesse vencido, a equipe teria saído da zona de rebaixamento.

No domingo, o líder Barcelona venceu o Girona (13º) por 4 a 1 para ficar três pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, que no sábado bateu o Leganés (18º) por 3 a 2.

O Atlético de Madrid (3º), que no sábado só empatou em 1 a 1 com o Espanyol (16º), foi o grande prejudicado do fim de semana na corrida pelo título. O time 'colchonero' ficou a seis pontos do Real Madrid e a nove do Barça.

-- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sábado:

Real Sociedad - Valladolid 2 - 1

Espanyol - Atlético de Madrid 1 - 1

Alavés - Rayo Vallecano 0 - 2

Real Madrid - Leganés 3 - 2

- Domingo:

Getafe - Villarreal 1 - 2

Barcelona - Girona 4 - 1

Athletic Bilbao - Osasuna 0 - 0

Valencia - Mallorca 1 - 0

Betis - Sevilla 2 - 1

- Segunda-feira:

Celta Vigo - Las Palmas 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 66 29 21 3 5 82 28 54

2. Real Madrid 63 29 19 6 4 62 29 33

3. Atlético de Madrid 57 29 16 9 4 47 23 24

4. Athletic Bilbao 53 29 14 11 4 46 24 22

5. Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12

6. Betis 47 29 13 8 8 40 36 4

7. Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 33 31 2

8. Celta Vigo 40 29 11 7 11 42 42 0

9. Mallorca 40 29 11 7 11 28 35 -7

10. Real Sociedad 38 29 11 5 13 27 31 -4

11. Sevilla 36 29 9 9 11 33 39 -6

12. Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1

13. Girona 34 29 9 7 13 37 45 -8

14. Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9

15. Valencia 31 29 7 10 12 32 46 -14

16. Espanyol 29 28 7 8 13 27 40 -13

17. Alavés 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18

19. Las Palmas 26 29 6 8 15 33 48 -15

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46

