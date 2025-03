Kremlin diz que empresas dos EUA demonstraram interesse em projetos de terras raras na Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que algumas empresas norte-americanas demonstraram interesse em projetos conjuntos de metais de terras raras na Rússia, mas advertiu que essas discussões ainda estavam em um estágio inicial.

O enviado de investimentos do presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, disse ao jornal Izvestia, em comentários publicados na segunda-feira, que as conversas com as empresas dos Estados Unidos já começaram.

Putin sugeriu em fevereiro que os EUA poderiam estar interessados na exploração conjunta de depósitos de metais de terras raras na Rússia, que possui a quinta maior reserva mundial de metais usados em lasers e equipamentos militares.

(Reportagem da Reuters)