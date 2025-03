Josias: Ideal é que Bolsonaro vá em cana e morra politicamente

O ideal seria que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) morresse politicamente e que a prisão fosse o seu último destino, afirmou hoje o colunista Josias de Souza durante o UOL News, do Canal UOL, ao analisar entrevista concedida pelo político ao jornal Folha de S.Paulo no fim de semana.

Essa história de 'morte política' é uma tentativa de Bolsonaro de fazer pose, de caprichar na pose de vítima politicamente. Mas o ideal mesmo seria que Bolsonaro morresse politicamente. O ideal mesmo é que ele não retornasse mais à vida democrática, porque não merece. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro disse, em entrevista à Folha, que uma prisão pela tentativa de golpe de Estado representaria o fim da sua vida. Ele também admitiu ter conversado sobre estados de sítio e de defesa e artigo 142, mas afirma que descartou 'logo de cara'.

O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular apoiadores a invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023, após a vitória nas eleições do presidente Lula (PT). Na semana passada, os magistrados da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) o tornaram réu. Bolsonaro é acusado de cometer pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele nega ter cometido crimes.

Por três décadas, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Então, o ideal é que ele morresse politicamente e a cadeia o seu último destino, a sua última morada. Mas o risco de que isso não seja uma verdade absoluta é muito grande num país como o Brasil. E isso deveria reforçar a intenção do STF enviar o Bolsonaro para a cadeia, porque, se não for preso, aí é que a morte política de Bolsonaro será cada vez menos intensa. Mas é preciso que ele vá em cana e morra politicamente.

O Lula é a prova vivo de que essa pretensa da 'morte política', no Brasil, é uma hipótese apenas. O Lula sobreviveu bastante para subir a rampa no Palácio do Planalto pela terceira vez depois de passar mais de 500 dias na cadeia. Josias de Souza, colunista do UOL

