Irã dará "forte golpe" contra EUA em caso de ataque, diz Khamenei

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos receberão um forte golpe se agirem de acordo com a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear o país se Teerã não chegar a um novo acordo nuclear com Washington.

Trump reiterou sua ameaça no domingo de que o Irã será bombardeado se não aceitar sua oferta de negociações delineada em uma carta enviada à liderança do Irã no início de março, dando a Teerã uma janela de dois meses para tomar uma decisão.

O embaixador da Suíça, que representa os interesses dos EUA e atua como intermediário entre Washington e Teerã, foi convocado nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, que expressou a determinação de Teerã em responder "decisiva e imediatamente" a qualquer ameaça.

"A inimizade dos EUA e de Israel sempre existiu. Eles ameaçam nos atacar, o que não achamos muito provável, mas se cometerem qualquer maldade, certamente receberão um forte golpe recíproco", disse Khamenei.

"E se eles estiverem pensando em causar sedição dentro do país, como nos últimos anos, o próprio povo iraniano lidará com eles", acrescentou.

Autoridades iranianas culpam o Ocidente pelos recentes distúrbios, incluindo as manifestações de 2022-2023 pela morte sob custódia de Mahsa Amini, uma jovem detida por supostamente desrespeitar as regras do hijab, e os protestos em todo o país em 2019 pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Na semana passada, o Irã respondeu à carta dos EUA, com o presidente Masoud Pezeshkian explicando no domingo que Teerã não entraria em negociações diretas com Washington, mas estava disposto a continuar as conversas indiretamente de acordo com uma injunção de Khamenei.

"Uma ameaça aberta de 'bombardeio' por um chefe de Estado contra o Irã é uma afronta chocante à própria essência da paz e da segurança internacional", afirmou no X nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei.

"Violência gera violência, paz gera paz. Os EUA podem escolher o curso e ceder às consequências."

Em seu primeiro mandato, de 2017-21, Trump retirou os EUA de um acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais que impôs limites rigorosos às atividades nucleares de Teerã em troca de alívio das sanções. Trump também reimpôs sanções abrangentes aos EUA.

Desde então, o Irã ultrapassou em muito os limites do acordo sobre o enriquecimento de urânio.

As potências ocidentais acusam o Irã de ter uma agenda clandestina para desenvolver a capacidade de armas nucleares por meio do enriquecimento de urânio a um alto nível de pureza físsil, acima do que eles dizem ser justificável para um programa civil de energia atômica. Teerã afirma que seu programa nuclear é totalmente voltado para fins de energia civil.