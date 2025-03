Inquebrável? Testamos o realme C75, que promete resistir a quedas e água

É comum usarmos nosso smartphone com certo cuidado. Afinal, muitas vezes basta uma queda em um ângulo específico ou, ainda, deixar ele cair na água para vermos nosso investimento se perder. Mas, segundo a realme, esse não será um problema se você tiver um C75.

Lançado no início de março no Brasil, o realme C75 é definido pela marca como "inquebrável". Para isso, ele usa uma estrutura em alumínio e materiais como o vidro ArmorShell, o que aumenta consideravelmente sua resistência a impactos. Além disso, possui três certificações contra infiltração de poeira e água (IP69, IP68 e IP66), garantindo proteção contra jatos de alta temperatura, jatos d'água e até submersão prolongada.

realme C75

Mas e o desempenho do aparelho? Ele entrega uma boa experiência como smartphone? O Guia de Compras UOL testou o modelo e abaixo você encontra uma resposta para essa pergunta.

O que gostei no realme C75

Design. Quem espera que um smartphone focado em resistência seja pesado ou com um design "bruto" vai se surpreender com o realme C75. O design tem superfícies predominantemente planas, cantos arredondados e uma traseira de plástico bonito, com um nicho de câmeras bem integrado ao conjunto.

Também pude testar a tão falada resistência. Coloquei o aparelho sob a água, inclusive com submersão, e não houve qualquer problema. Confesso que não tive coragem de deixar o aparelho cair de alturas maiores, mas em quedas pequenas não houve qualquer dano.

Em nossos testes, afundamos o realme C75 em uma pia com água Imagem: Rodrigo Lara/UOL Em nossos testes, afundamos o realme C75 em uma pia com água - Rodrigo Lara/UOL ()

Bateria. Se o segmento dos aparelhos intermediários costumam trazer uma bateria "padrão" de 5.000 mAh, o realme C75 vai um pouco além: são 5.828 mAh

Na prática, o C75 aguentou dois dias longe da tomada com uso moderado, conectado na maior parte do tempo ao Wi-Fi. Um resultado impressionante, garantindo longa autonomia para o usuário.

O aparelho conta com um carregador de 45 W de potência e, durante os testes, a bateria foi preenchida totalmente em cerca de uma hora.

Pontos de atenção do realme C75

Câmera. Embora o conjunto traseiro do C75 pareça ter três câmeras, ele, na verdade, traz apenas uma grande angular de 50 MP, acompanhada de um sensor não identificado pela marca. Na frente, a câmera de selfie é uma grande angular de 8 MP.

O aparelho usa inteligência artificial para aprimorar as fotos, mas os melhores resultados só aparecem em condições ideais de iluminação.

Tela do realme C75 Imagem: Rodrigo Lara/UOL Tela do realme C75 - Rodrigo Lara/UOL ()

Desempenho. O realme C75 dá conta de tarefas diárias. Equipado com o processador MediaTek Helio G92 Max (octa-core de 2 GHz), o C75 não está entre os modelos mais modernos do mercado. A memória RAM é flexível: começa com 8 GB, mas pode chegar a até 24 GB, "roubando" espaço de armazenamento.

No dia a dia, o aparelho tem bom desempenho, mas apresenta travamentos em tarefas mais exigentes. E para jogos, tudo depende: os mais leves rodam bem, mas games mais pesados exigem ajustes na qualidade gráfica para que sejam executados sem engasgos.

O celular vai agradar qual perfil?

Se a ideia é ter um aparelho competente e com preço convidativo, o realme C75 é uma opção a ser considerada. Se o desempenho e a câmera não empolgam, ao menos o aparelho está alinhado com que é visto no segmento.

Além disso, todos os recursos de resistência, sejam à água ou a impactos, tornam esse celular excelente para quem quer um aparelho que seja "duro na queda".

realme C75

Ficha técnica do realme C75

Sistema Operacional: Android 14 com Realme UI 5.0

Tela: IPS LCD de 6,72 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

Câmera principal: 50 MP (grande angular)

Câmera frontal: 8 MP (grande angular)

Bateria: 5.828 mAh

Processador: Mediatek Helio G92 Max (octa-core de 2,0 GHz)

Memória RAM: 8 GB (podendo chegar a 24 GB com a realocação de memória interna)

Armazenamento: 128 ou 256 GB (expansível por cartão microSD)

Dimensões: 165,7 x 76,2 x 8 mm (A x L x P); 196 gramas

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.