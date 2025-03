Índices da China recuam para mínimas de quase um mês com tarifas em foco

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong caíram nesta segunda-feira, juntando-se a uma queda mais ampla dos mercados de ações na região, à medida que as preocupações aumentavam antes do anúncio de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2 de abril.

O índice CSI300 recuou 0,71% e o índice SSEC, em Xangai, perdeu 0,46%, ambos caindo para o menor nível em quase um mês.

O setor de bens de consumo básicos caiu 1,2% e o índice imobiliário perdeu 2%, liderando os declínios na China.

O índice bancário do CSI subiu 0,3%, com as ações dos grandes bancos estatais da China avançando.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,31%, atingindo seu menor nível desde 4 de março, enquanto o índice de tecnologia do Hang Seng caiu mais de 2%, para o menor nível em um mês e meio.

Trump deve anunciar um grande plano tarifário visando todos os países na quarta-feira, além do aumento de tarifas sobre todos os produtos da China, disse ele no fim de semana.

A China está enfrentando "um teste de estresse", já que os mercados agora esperam que Trump anuncie mais taxas recíprocas em 2 de abril, disseram analistas do Citi em nota aos clientes nesta segunda-feira.

Ainda assim, o índice Hang Seng avançou 15,3% até agora neste trimestre, impulsionado pelo otimismo em torno da indústria de inteligência artificial da China após o avanço da DeepSeek, classificando-se como o de melhor desempenho nos mercados globais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 4,05%, a 35.617 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,31%, a 23.119 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,46%, a 3.335 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,71%, a 3.887 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 3,00%, a 2.481 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 4,20%, a 20.695 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES permaneceu fechado.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,74%, a 7.843 pontos.