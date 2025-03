Incêndio crescente no leste da Califórnia exige retiradas, diz Cal Fire

Por Surbhi Misra

(Reuters) - Um incêndio de rápido crescimento na região de Eastern Sierra, na Califórnia, queimou mais de 404 hectares e forçou retiradas em vários condados, informou o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire) no domingo.

O incêndio Silver Fire, que começou por volta das 14h11 (horário local) de domingo, perto da Rodovia 6 e da Silver Canyon Road, no condado de Inyo, permaneceu com zero por cento de contenção, informou o Cal Fire.

Foram emitidas ordens de retirada para várias comunidades, incluindo Laws, no condado de Inyo, Chalfant, no condado de Mono, e o bairro White Mountain Estates, acrescentou o Cal Fire. Um trecho da Rodovia 6 também foi fechado.

Até o momento, não houve relatos imediatos de feridos ou danos estruturais. A causa do incêndio permanece sob investigação, de acordo com o Cal Fire.

Mais de 200 bombeiros estavam lutando contra o incêndio, mas rajadas de vento que chegavam a 56km/h no Aeroporto de Bishop impediram a decolagem de algumas aeronaves de combate a incêndios e complicaram os esforços de contenção, disse o Cal Fire em uma atualização do Facebook no final do domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos previu ventos sudoeste de 40km/h a 56km/h e rajadas de até 104km/h na segunda-feira para a região.

No início deste ano, a maior cidade da Califórnia, Los Angeles, sofreu os piores incêndios de sua história, matando 28 pessoas e danificando ou destruindo mais de 16.000 estruturas.