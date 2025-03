Ibovespa abre em queda com aversão a risco no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, contaminado pela aversão a risco no exterior, diante de receios com os planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump, após o republicano afirmar no domingo que as tarifas a serem anunciadas esta semana incluirão todos os países, não apenas um grupo pequeno.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,57%, a 131.144,5 pontos, enquanto o contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, perdia 0,77%.

(Por Patricia Vilas Boas)