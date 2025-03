Haaland consultará especialista para avaliar lesão no tornozelo

O atacante norueguês Erling Haaland terá que passar por exames suplementares com um especialista para ter um diagnóstico mais preciso da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo no fim de semana, anunciou o Manchester City nesta segunda-feira (31).

"Erling passou por exames iniciais em Manchester nesta segunda-feira de manhã e agora vai consultar um especialista para determinar a extensão de sua lesão", informou o clube em comunicado.

"A avaliação segue em andamento antes de estabelecer um prognóstico completo", acrescenta a nota.

Artilheiro do 'Citizens', Haaland lesionou o tornozelo esquerdo no domingo, em um choque com o meio-campista Lewis Cook durante a vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O norueguês de 24 anos tinha acabado de marcar seu 30º gol na temporada, contando todas as competições. Por enquanto, não há previsão quanto ao tempo que ficará afastado.

"O objetivo é que Erling esteja recuperado a tempo para jogar a reta final da temporada, incluindo o Mundial de Clubes da Fifa", de 15 de junho a 13 de julho, explicou o City, atualmente o quinto colocado da Premier League, na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O time do técnico Pep Guardiola enfrenta o Leicester na próxima quarta-feira e o Manchester United no domingo.

Depois, os 'Citizens' recebem o Crystal Palace e visitam o Everton, antes da semifinal da Copa da Inglaterra contra o Nottingham Forest, no dia 26 de abril, em Wembley.

