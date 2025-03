Guarda Revolucionária do Irã apreende dois navios-tanque estrangeiros supostamente com diesel contrabandeado

(Reuters) - A Guarda Revolucionária do Irã apreendeu nesta segunda-feira dois navios-tanque estrangeiros no Golfo Pérsico que transportavam mais de 3 milhões de litros de combustível diesel supostamente contrabandeado, informou a mídia estatal iraniana.

"Esses dois navios-tanque, com 25 tripulantes, estavam envolvidos em contrabando organizado de combustível nas águas centrais do Golfo Pérsico e estavam transportando coletivamente mais de 3 milhões de litros de combustível diesel contrabandeado", informou a mídia estatal.

Não foram fornecidos detalhes sobre a nacionalidade do navio-tanque ou se a tripulação havia sido detida.

Os navios-tanque estão sendo transferidos para o porto de Bushehr, no país, de acordo com a mídia estatal.

Mehdi Mehrangiz, autoridade sênior do Judiciário na província de Bushehr, disse que os navios foram apreendidos sob uma ordem judicial, informou a agência de notícias semi-oficial Fars.

O Irã, que tem alguns dos preços de combustível mais baixos do mundo devido aos pesados subsídios e à queda no valor de sua moeda nacional, tem lutado contra o contrabando desenfreado de combustível por terra para os países vizinhos e por mar para os Estados árabes do Golfo.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din)