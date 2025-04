Groenlândia fortalece laços dinamarqueses enquanto busca independência

Por Tom Little

NUUK, Groenlândia (Reuters) - A Groenlândia vai fortalecer seus laços com a Dinamarca até que possa se tornar uma nação soberana, disse o novo primeiro-ministro da ilha à Reuters nesta segunda-feira, observando que o território dinamarquês semi-autônomo deseja, em última instância, tornar-se independente.

Jens-Frederik Nielsen, de 33 anos, foi empossado como primeiro-ministro da Groenlândia na sexta-feira e vai liderar um governo de coalizão de quatro partidos em meio aos desafios impostos pelas ambições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controlar a ilha.

"Estamos no Reino da Dinamarca neste momento e, enquanto estivermos nessa configuração, precisamos construir nosso relacionamento e nossa parceria para fortalecê-la até o dia em que pudermos ser uma nação soberana", disse Nielsen.

"Temos uma forte parceria com a Dinamarca, e é nisso que vamos nos basear até o dia em que pudermos ser soberanos", acrescentou.

Enquanto isso, disse, a Groenlândia quer uma parceria com os baseada no respeito mútuo com os EUA.

"A Groenlândia nunca fará parte dos Estados Unidos... Queremos fazer comércio. Queremos uma parceria forte em termos de segurança nacional, é claro, mas queremos isso com respeito mútuo. Nunca estaremos à venda e nunca seremos norte-americanos", disse Nielsen.

Questionado sobre um comentário feito pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, na sexta-feira, de que a Dinamarca não havia feito um bom trabalho para manter a Groenlândia segura, Nielsen disse:

"No momento, estamos em uma fase em que eles estão se fortalecendo, e precisamos encontrar soluções juntos."

Durante visita a uma base militar dos EUA no norte da Groenlândia na sexta-feira, Vance acusou a Dinamarca -- que controla a Groenlândia desde 1721 -- de não estar fazendo um bom trabalho para manter a ilha segura e sugeriu que os Estados Unidos protegeriam melhor o território estrategicamente localizado.

"Não queremos ser americanos. Também não queremos ser dinamarqueses no futuro. Queremos ser independentes. Mas agora fazemos parte do Reino da Dinamarca e é assim que vai ser", acrescentou Nielsen.

