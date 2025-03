Governo Lula nega ação hacker contra Paraguai e culpa gestão Bolsonaro

O governo Lula negou envolvimento na ação hacker contra o Paraguai.

O que aconteceu

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência), sob o atual governo Lula (PT), executou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai. O planejamento da operação de espionagem teve início ainda na gestão da agência durante o governo Bolsonaro (PL), mas a ação foi executada com a autorização do atual diretor da Abin de Lula, Luiz Fernando Corrêa.

Governo diz que operação foi do governo Bolsonaro. "A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato. O atual diretor-geral da Abin encontrava-se, naquele momento, em processo de aprovação de seu nome no Senado Federal, e somente assumiu o cargo em 29 de maio de 2023", justificou o governo Lula em nota.

As informações, divulgadas pelo Itamaraty, entretanto, vão de encontro às provas colhidas até o momento pela PF. Um servidor da Abin que se envolveu diretamente na operação contou à Polícia Federal os detalhes do planejamento e disse que as ações foram aprovadas sob a gestão do governo Lula, pelo atual diretor Luiz Fernando Corrêa e pelo interino Saulo de Cunha Moura. Um segundo servidor da Abin também reiterou as informações à PF e o UOL confirmou as informações com uma terceira pessoa com acesso a detalhes do caso.

De acordo com um desses depoimentos, tanto o diretor interino Saulo Moura quanto o atual diretor autorizaram expressamente as ações dessa operação. "Saulo, quando estava como diretor da Abin, autorizou uma missão para o exterior; que depois, Luiz Fernando autorizou". O servidor da Abin disse ainda que um dirigente apresentou pessoalmente para Luiz Fernando o plano da operação. "Luiz Fernando teria vibrado, gostou muito, que era a primeira vez que se sentia numa atividade de inteligência".

O que foi a operação

O colunista Aguirre Talento, do UOL, apurou que a ação invadiu computadores para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. Isso é objeto de disputa comercial entre os dois países há muitos anos. De acordo com o depoimento do agente, a ação resultou na captura de dados de diversos alvos ligados à cúpula do país vizinho.

A operação aconteceu meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil, em maio de 2024. Porém, o agente ouvido no inquérito não explicou se as informações obtidas na ação da Abin foram usadas para favorecer o Brasil na negociação.

A investigação faz parte de inquérito que apura desvios da Abin sob a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem, no governo de Jair Bolsonaro (PL). Também passou a detectar suspeitas de irregularidades envolvendo o atual diretor. A PF apura agora se a operação hacker contra o governo do Paraguai teve caráter ilegal.

Leia a íntegra da nota do governo Lula

O governo do Presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência, noticiada hoje, contra o Paraguai, país membro do Mercosul com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato.

O atual diretor-geral da Abin encontrava-se, naquele momento, em processo de aprovação de seu nome no Senado Federal, e somente assumiu o cargo em 29 de maio de 2023.

O governo do Presidente Lula reitera seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos seus parceiros na região e no mundo.