Goldman prevê mais cortes nos juros por Fed e BCE conforme tarifas afetam perspectivas de crescimento

Por Joel Jose e Siddarth S

(Reuters) - O Goldman Sachs espera mais cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e pelo Banco Central Europeu e reduziu sua perspectiva de crescimento econômico para essas duas regiões, já que vê riscos de recessão elevados devido às tarifas dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que suas tarifas recíprocas a serem anunciadas nesta semana incluirão todos os países e não um número mais limitado, abalando os mercados financeiros em todo o mundo devido aos temores de uma desaceleração econômica.

O Goldman elevou sua probabilidade de recessão em 12 meses para os Estados Unidos de 20% para 35% e reduziu a previsão de crescimento do PIB em 2025 de 2,0% para 1,5%.

O Goldman estima que a taxa tarifária média dos EUA aumente 15 pontos percentuais em 2025, 5 pontos a mais do que sua previsão anterior, e prevê que Trump anunciará tarifas recíprocas de 15% em média para todos os parceiros comerciais dos EUA em 2 de abril.

"Quase toda a revisão (das tarifas) reflete uma suposição mais agressiva para tarifas 'recíprocas'", disse o Goldman em uma nota no domingo, estimando que o Fed cortará consecutivamente a taxa de juros em julho, setembro e novembro, em comparação com previsão anterior de dois cortes em junho e dezembro.

Já a Europa deve se sair pior do que os EUA, alertou o Goldman, ao projetar que a economia da região pode entrar em uma recessão "técnica" este ano.

O Goldman prevê "pouco" crescimento para o restante de 2025, com expansão não anualizado de 0,1%, 0,0% e 0,2% no segundo, terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

Para o Goldman, a tarifa efetiva total sobre a UE será elevada em 20 pontos percentuais.

"Estimamos que nossas novas premissas tarifárias reduzirão o PIB real da zona do euro em mais 0,25% em comparação com nosso cenário anterior, para um impacto total no nível do PIB de 0,7% em comparação com um cenário hipotético sem tarifas até o final de 2026", disse o Goldman em uma nota separada no domingo.

Entretanto, em um cenário mais "negativo" de tarifas, o Goldman vê um impacto total de 1,2% na economia, o que pode levar a zona do euro a uma recessão técnica em 2025, em comparação com um cenário sem tarifas.

O Goldman disse que agora espera que o BCE faça um corte adicional nos juros em julho, além dos cortes já previstos em abril e junho.

(Reportagem de Joel Jose e Siddarth S em Bengaluru)