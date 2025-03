Fluxo de passageiros no aeroporto Galeão bate recorde no bimestre

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O movimento de passageiros no aeroporto internacional Galeão, no Rio de Janeiro, no primeiro bimestre do ano bateu recorde, afirmou a concessionária Riogaleão, nesta segunda-feira.

Nos dois primeiros meses de 2025, o terminal registrou 2,9 milhões de passageiros, sendo 1,7 milhão de voos domésticos e 1,1 milhão no segmento internacional, uma alta de 19% ante igual período de 2024 e o melhor resultado da área internacional para o período desde a inauguração do aeroporto em 1977.

"Para o semestre, a expectativa é de um crescimento de 23% na malha total, frente ao mesmo período do ano anterior”, informou a concessionária.

A presença de turistas estrangeiros também bateu recorde no primeiro bimestre. Segundo a empresa, foram 223.613 turistas internacionais em janeiro e 249.713 em fevereiro, os maiores volumes da história para esses meses desde 1977.

Os números representam um crescimento de 49% em relação a janeiro de 2024, enquanto fevereiro de 2025 superou fevereiro de 2024 em 57%.

No ano passado, o terminal recebeu 1.477.402 turistas internacionais, melhor desempenho desde 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil.

Em 2024, passaram pelo Galeão mais de 14 milhões de passageiros. A capacidade do aeroporto é de mais de 37 milhões ao ano.

Em 2023, após negociações e ameaça de devolução da concessão do Galeão, o governo federal atendeu a apelos do governo do Estado e da prefeitura do Rio de Janeiro para realocar voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão, o que tem ajudado a fomentar o fluxo no aeroporto.