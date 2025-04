Exército israelense diz que matou dirigente do Hezbollah em ataque em Beirute

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (1º, data local) que matou um dirigente do movimento xiita Hezbollah durante um ataque contra um subúrbio do sul da capital libanesa Beirute.

"O ataque foi contra um terrorista do Hezbollah que recentemente dirigiu agentes do Hamas e os assistiu no planejamento de um ataque terrorista, significativo e iminente, contra civis israelenses", disse o Exército em comunicado conjunto com o serviço de segurança doméstico Shin Bet.

Acrescentou que as forças "atuaram para eliminá-lo e remover a ameaça" em Dahieh, um bastião de Hezbollah, sem identificar a vítima.

O último ataque se deu depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu na semana passada que seu país atacaria "em qualquer parte do Líbano contra qualquer ameaça".

Fez a advertência depois de um ataque com foguete que motivou um bombardeio no sul de Beirute pela primeira vez durante uma frágil trégua de quatro meses com o Hezbollah.

O dirigente do grupo xiita Naim Qassem condenou no sábado a retomada dos bombardeios israelenses na cidade.

O movimento libanês pró-iraniano negou ter lançado os foguetes que provocaram o bombardeio israelense contra Beirute.

Sob os termos do cessar-fogo, Israel deveria completar a retirada de suas forças no Líbano para 18 de fevereiro, mas mantém soldados em cinco pontos que considera "estratégicos".

