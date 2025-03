EUA: preço dos ovos ao consumidor pode cair em breve após recuo no atacado

Nova York, 31 - O preço médio de ovos no atacado nos Estados Unidos caiu para US$ 3 a dúzia na semana passada, depois de ter ultrapassado os US$ 8 no fim de fevereiro. A queda anima os consumidores, mas os preços no varejo não refletem essa redução porque supermercados ainda estão vendendo ovos comprados a preços mais altos. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), pode levar até três semanas para que as mudanças nos preços no atacado sejam repassadas para o varejo."A situação de oferta nos supermercados melhorou muito nas últimas semanas e os consumidores estão, novamente, vendo prateleiras totalmente abastecidas e desfrutando de uma variedade de opções sem restrições de compra", disse o USDA.A indústria de ovos está se recuperando do surto de gripe aviária, que levou ao abate de milhões de galinhas poedeiras em todo o país. Houve escassez de oferta e os preços dispararam para níveis recordes. No entanto, a situação começou a melhorar em março. A ausência de novos surtos significativos nas últimas semanas permitiu a recomposição dos plantéis, aliviando as restrições de oferta que vinham impulsionando os preços.Em resposta ao aumento dos preços, o governo de Donald Trump também aumentou as importações de ovos de países como Turquia e Brasil. Esses ovos importados são usados principalmente por empresas de alimentos processados, liberando ovos domésticos para os consumidores.O USDA anunciou um plano de cinco pontos e um investimento de US$ 1 bilhão para combater a gripe aviária e reduzir o custo dos ovos. Isso inclui medidas de biossegurança nas granjas, alívio financeiro para os produtores e uma possível vacina para as galinhas poedeiras.Ainda assim, os preços podem voltar a subir. A migração de aves silvestres durante a primavera (do Hemisfério Norte) pode trazer novos surtos de gripe aviária, disse a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, em coletiva de imprensa na semana passada.O aumento da demanda antes da Páscoa também pode impulsionar os preços. Os níveis atuais, embora ainda altos em comparação com Páscoas anteriores, podem ser suficientemente atraentes para estimular a demanda para o feriado, afirmou o USDA. Fonte: Dow Jones Newswires.