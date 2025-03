Está difícil dormir? 7 truques comprovados para ter uma boa noite de sono

Dormir bem é essencial para o equilíbrio físico e mental. O ideal para adultos é descansar de sete a nove horas por noite, sem interrupções, para ter disposição no dia seguinte. Porém, é importante identificar dificuldades para iniciar ou manter o sono durante a noite.

Problemas de sono incluem insônia, síndrome das pernas inquietas, ronco e apneia (pausa repetitiva na respiração). Essas condições podem ser agravadas ainda por excesso de peso, problemas respiratórios, ansiedade e estresse.

No caso da apneia, ainda há impactos importantes em vários órgãos. Durante o sono profundo, a garganta e faringe relaxam e diminuem a passagem do ar, o que impacta na taxa de oxigenação do corpo, podendo afetar músculos e órgãos como cérebro, coração, pulmão, rim e pâncreas. Isso também faz com que o sono fique menos profundo.

É importante destacar que nem todo mundo que ronca tem apneia, mas o ronco nunca deve ser considerado normal, pois pode ser causado por alguma condição e atrapalhar tanto o sono da pessoa quanto de quem dorme ao lado dela.

Como criar um ritual para ter uma boa noite de sono?

Imagem: iStock

VivaBem reuniu algumas táticas para fazer a chamada higiene do sono, que tem como intuito melhorar as noites de sono. Experimente e veja o que funciona no seu caso.

1. Estabeleça uma rotina de sono: Manter horários fixos para dormir e acordar, especialmente durante a semana, é essencial. Nos fins de semana, limite a variação a 2 ou 3 horas em relação ao horário habitual.

2. Crie um ambiente favorável: Garanta pouca luz, silêncio e uma temperatura entre 21°C e 23°C, ideal para a produção de melatonina. Aposte em uma cama, lençóis e travesseiros confortáveis.

3. Pratique atividades relaxantes: Ioga, meditação, caminhadas leves, respirações e práticas de mindfulness ajudam a relaxar. Leituras leves, banho quente, orações, músicas e ruído branco também são boas opções.

4. Ajuste a iluminação: Use luz amarela de cabeceira para ajudar a desacelerar o corpo e a mente antes de dormir.

5. Reserve a cama apenas para o descanso: Evite levar trabalho ou responsabilidades para esse espaço. A cama deve ser destinada exclusivamente ao sono.

6. Mantenha um estilo de vida equilibrado: Alimente-se de forma saudável, com alimentação leve à noite, e pratique exercícios pelo menos três vezes na semana para controlar o estresse.

7. Aproveite os benefícios dos chás: Chás quentes como os de maracujá, erva-cidreira e capim-limão são ótimos aliados para relaxar o corpo e ajudar no sono.

O que evitar?

Imagem: iStock

Para além do que podemos fazer para estimular nosso sono, há também hábitos que devemos evitar para não atrapalhar. Veja alguns:

Evite dispositivos eletrônicos antes de dormir: Deixe de lado celular, tablet e computador pelo menos 30 minutos antes de deitar. A luz azul ou branca emitida por esses aparelhos interfere na produção de melatonina, hormônio que regula e estimula o sono.

Cuide da alimentação: Evite refeições gordurosas e pesadas 4 a 5 horas antes de dormir e corte café ou bebidas com cafeína 6 horas antes do sono. O mesmo vale para o consumo de álcool. O vinho, por exemplo, mesmo relaxando inicialmente, pode deixar a pessoa acelerada depois.

Evite o cigarro: Ele contém nicotina, que age como estimulante para o cérebro.

Ajuste seus exercícios físicos: Evite atividades físicas intensas próximas ao horário de dormir. Pratique exercícios intensos pelo menos 4 horas antes de se deitar.

Evite cochilos: Se você tem dificuldade para dormir à noite, evite cochilar durante o dia.

*Com informações de reportagem publicada em 17/10/2024