Elite de SP já abraçou Tarcísio como candidato à Presidência, diz Dirceu

Do UOL, em São Paulo

O ex-ministro José Dirceu afirmou hoje que a direita não quer Jair Bolsonaro em 2026 e que o candidato dessa parcela do eleitorado é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Dirceu disse que a elite de São Paulo já abraçou Tarcísio. "O candidato da direita chama-se Tarcísio de Freitas. A elite de São Paulo já o abraçou", disse.

Na avaliação do ex-ministro, a direita "não quer Bolsonaro" como candidato. Declaração ocorreu durante um ato contra a anistia na PUC-SP, organizado pelo Centro Acadêmico e pelo grupo Prerrogativas.

Para o petista, a elite abraçou Tarcísio pela defesa da privatização. Ele afirmou ainda que o governo Lula está "quase sitiado" pois conta com partidos como PP e União Brasil.

Dirceu comentou atos esvaziados contra a anistia no domingo. "Foram só 7 mil pessoas [no ato de ontem], mas não tem importância, o importante é ir para as ruas e lutar."

Ex-deputado José Genoíno também participou do ato. Além dele, os deputados federais Orlando Silva (PCdoB), Ivan Valente (PSOL), o deputado estadual Emídio de Souza (PT), a vereadora Luna Zarattini (PT), e o coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, também participaram do evento.

Publicamente, Tarcísio nega que vá disputar a Presidência. O governador tem repetido que seu candidato para 2026 é Bolsonaro. O ex-presidente, no entanto, está inelegível.