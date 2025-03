Dólar à vista fecha em baixa de 0,97%, a R$5,7069 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Em uma sessão marcada pela disputa pela formação da Ptax de fim de mês e de trimestre, o dólar fechou a segunda-feira em baixa de quase 1% ante o real, na contramão do avanço da moeda norte-americana ante boa parte de demais divisas no exterior, em meio à expectativa pela aplicação de novas tarifas de importação pelos Estados Unidos a partir de quarta-feira.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,97%, aos R$5,7069. No ano, a divisa acumula queda de 7,64% ante o real.

Às 17h03, na B3, o dólar para maio -- que nesta sessão passou a ser o mais líquido no Brasil -- cedia 0,94%, aos R$5,7355.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No encerramento de trimestres a disputa é ainda mais acirrada, já que a Ptax serve de referência para balanços de empresas com operações internacionais.

(Por Fabrício de Castro)