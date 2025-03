600 km, 3 países de mãos dadas: a corrente humana que mudou a Europa

Em agosto de 1989, aproximadamente dois milhões de pessoas deram as mãos em uma manifestação que se estendeu pelo território dos estados bálticos e que ficou conhecida como Corrente Báltica. Conheça abaixo o que provocou e quais foram os resultados do protesto.

A história antes da Corrente Báltica

Até 1918, os territórios bálticos da Estônia, da Letônia e da Lituânia faziam parte do Império Russo. A independência dessas regiões aconteceu com a revolução soviética, que instituiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS.

Em agosto de 1939, a União Soviética assinou um pacto com a Alemanha nazista. O acordo secreto foi chamado de Pacto Hitler-Stalin, ou Pacto Molotov-Ribbentrop — fazendo referência aos sobrenomes dos signatários: o Ministro das Relações Exteriores da URSS, Vyacheslav Molotov, e o Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop.

O conteúdo incluía a cooperação econômica entre as nações e a expansão territorial de seus respectivos governos na Europa Oriental. Em 1940, os países bálticos foram ocupados pela URSS e passaram a ser repúblicas socialistas soviéticas.

O documento era composto, também, por um pacto de não agressão de 10 anos entre a Alemanha e a União Soviética. Este acordo, no entanto, seria quebrado em junho de 1941, quando as tropas alemãs invadiram a URSS.

No final da década de 1980, os efeitos do pacto ainda estavam presentes nos estados bálticos. A região ainda era ocupada, mas a URSS negou a existência do documento de 1939. Segundo o portal oficial do protesto, The Baltic Way, o governo soviético alegava que os estados bálticos haviam se juntado voluntariamente à União Soviética.

No 50º aniversário do Pacto Hitler-Stalin, cidadãos da Estônia, da Letônia e da Lituânia se juntaram em um protesto. O povo exigia o reconhecimento público dos protocolos secretos do acordo e a independência dos estados bálticos.

Corrente humana ultrapassou fronteiras

Na noite de 23 de agosto de 1989, aproximadamente dois milhões de habitantes formaram uma corrente humana. A linha formada pelas pessoas ia de Tallinn, na Estônia, passando por Riga, na Letônia, e chegava até Vilnius, na Lituânia, em um percurso de mais de 600 quilômetros. Milhares de pessoas dirigiram até os territórios bálticos menos habitados para dar sequência à corrente humana e fazer parte da manifestação.

O número oficial de participantes não é um consenso até hoje. De acordo com a agência Reuters, a campanha reuniu 700 mil pessoas na Estônia, 500 mil na Letônia e 1 milhão na Lituânia. Já segundo as informações oficiais da URSS, fornecidas pela agência de notícias TASS, a campanha reuniu 300 mil pessoas da Estônia e 500 mil pessoas da Lituânia. Nenhuma informação sobre o número de participantes da Letônia foi publicada pela URSS.

Também conhecido como Via Báltica, o protesto foi organizado por movimentos pró-independência. O Rahvarinne era o responsável na Estônia, enquanto a Frente Popular representava a Letônia e o Sajudis trabalhava pela Lituânia. A manifestação, projetada para atrair a atenção da comunidade internacional, ilustrou também a parceria entre as três nações envolvidas.

Os efeitos da Corrente Báltica

O evento provocou uma série de eventos que culminariam com a independência dos países bálticos. "A URSS reconheceu a existência do Pacto Molotov-Ribbentrop e o declarou inválido. Foi um dos passos mais importantes para a renovação da independência nos países bálticos", explica o The Baltic Way.

Os três estados bálticos conseguiram a independência da URSS após a Corrente Báltica. Em 1990, a Lituânia declarou independência, enquanto Letônia e Estônia o fizeram em 1991.

A Via Báltica atraiu muita publicidade internacional para a luta conjunta dos três países. Deu ímpeto a movimentos democráticos em outras partes do mundo, foi um exemplo positivo para outros países que se esforçavam para renovar sua independência e estimulou o processo de reunificação alemã

The Baltic Way

O episódio deu origem ao Baltic Chain Tour, um dos passeios de ciclismo mais longos da Europa. O circuito comemora o protesto de 1989 com etapas nos três países envolvidos na manifestação.

A Corrente Báltica segue sendo discutida até hoje. Décadas depois do protesto, o evento ainda é tido como exemplo de uma manifestação pacífica que alcançou seu objetivo principal. A Via Báltica viralizou também no TikTok e os usuários comentam a importância e o sucesso da corrente humana que cobriu três países.