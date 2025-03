Corpos de 8 médicos do Crescente Vermelho são recuperados em Gaza, 1 ainda está desaparecido

(Reuters) - Os corpos de oito médicos do Crescente Vermelho Palestino que foram atacados em Gaza há pouco mais de uma semana foram recuperados, mas um nono trabalhador ainda não foi encontrado, disse a Cruz Vermelha.

Em uma declaração no final do domingo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que estava "chocado" com as mortes.

"Seus corpos foram identificados hoje e foram recuperados para um enterro digno. Esses funcionários e voluntários estavam arriscando suas próprias vidas para dar apoio a outras pessoas", afirmou.

O Crescente Vermelho Palestino disse que também recuperou os corpos de seis membros da defesa civil e de um funcionário da ONU na mesma área. Afirmou que as forças israelenses tinham como alvo os trabalhadores. As declarações da Cruz Vermelha não atribuíram culpa pelos ataques.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) disse que um trabalhador do grupo de nove membros do Crescente Vermelho ainda não foi encontrado. O grupo desapareceu em 23 de março.

As Forças Armadas israelenses disseram nesta segunda-feira que um inquérito concluiu que, em 23 de março, as tropas abriram fogo contra um grupo de veículos que incluía ambulâncias e caminhões de bombeiros quando os veículos se aproximaram de uma posição sem coordenação prévia e sem faróis ou sinais de emergência.

Segundo as forças de Israel (IDF), vários militantes pertencentes aos grupos militantes Hamas e Jihad Islâmica foram mortos.

A IDF não fez comentários diretos sobre as mortes dos funcionários da Cruz Vermelha.

O incidente foi o ataque mais mortal contra trabalhadores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em qualquer lugar desde 2017, de acordo com a IFRC.

"Estou com o coração partido. Esses dedicados trabalhadores de ambulância estavam respondendo a pessoas feridas", disse o secretário-geral da FICV, Jagan Chapagain.

"Eles usavam emblemas que deveriam tê-los protegido; suas ambulâncias estavam claramente marcadas", acrescentou.

De acordo com as Nações Unidas, pelo menos 1.060 profissionais de saúde foram mortos nos 18 meses desde que Israel lançou sua ofensiva em Gaza, depois que combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O órgão global está reduzindo em um terço sua equipe internacional em Gaza devido a preocupações com a segurança.

(Por Dave Graham)