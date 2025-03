Confiança do empresário industrial caiu em 19 setores em março ante fevereiro, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) setorial caiu em 19 de 29 setores na passagem de fevereiro para março. É o que revela pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 31, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com esse movimento, cinco segmentos da indústria saíram de um estado de confiança para falta de confiança: veículos automotores, impressão e reprodução, calçados e suas partes, couros e artefatos de couro, e biocombustíveis.

Nos demais 10 setores, a confiança aumentou e três deles fizeram a transição contrária, da falta de confiança para confiança: equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos; máquinas e materiais elétricos; e obras de infraestrutura.

Com isso, destaca a CNI, entre fevereiro e março deste ano, o número de setores industriais confiantes recuou de 10 para 8 e o número de setores com falta de confiança subiu de 18 para 21 setores.

Entre as pequenas empresas, o índice de confiança caiu 1,0 ponto em março, não mudou entre as médias empresas e ficou praticamente estável entre as grandes, com ligeira queda de 0,2 ponto. Dessa forma, seguem com falta de confiança as indústrias de pequeno e médio porte e somente as de grande porte estão confiantes.

O levantamento revela ainda que, por região, a confiança da indústria caiu no Sul (-1,3 ponto) e Nordeste (-1,2 ponto), ficou estável no Sudeste e subiu no Centro-Oeste (+0,9 ponto) e Norte (+2,3 pontos). Assim, as indústrias do Sudeste e Sul seguem registrando falta de confiança, enquanto as do Norte, Nordeste e Centro-Oeste continuam confiantes.

A pesquisa foi feita de 6 a 17 de março, com 1.764 empresas, sendo 699 de pequeno porte, 654 de médio porte e 411 de grande porte.