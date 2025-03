Como saber se tem traça na sua casa? Veja sinais e cuidados com a saúde

Traças são pequenos insetos que vivem em lugares escuros e pouco ventilados, como armários, gavetas e depósitos, e se alimentam principalmente de materiais como papel, tecidos e grãos armazenados.

Embora não representem perigo direto para os humanos, elas podem danificar livros, roupas e alimentos. Além disso, sua presença pode indicar falta de limpeza ou um ambiente propício para infestações, o que pode trazer outros problemas.

Como identificar a presença delas

Mesmo sendo pequenas, é possível identificar a presença de traças em casa observando alguns sinais:

Buracos em tecidos: elas fazem pequenos furos em roupas, cortinas ou estofados.

Páginas de livros danificadas: se notar folhas com bordas roídas ou esfareladas, pode ser sinal das traças de papel.

Rastros de sujeira ou cascas: ao trocarem de pele, algumas delas deixam resíduos ou pequenas cascas de 1 cm, amarronzadas e com formato alongado.

Movimentação à noite: se notar uma casquinha dessas se mexendo "sozinha" na parede ou em cantinhos, saiba que dentro dela há uma traça. Esses insetos gostam de ambientes escuros e saem mais quando as luzes diminuem ou estão apagadas.

Alimentos com aspecto estranho: quando traças atacam mantimentos, pode haver grãos grudados ou teias finas dentro de pacotes de comida.

Evite seu aparecimento e se proteja

Manter o ambiente livre de traças não apenas evita danos a roupas, livros e alimentos, mas também preserva a saúde de todos na casa. Se armários, gavetas e despensas não forem higienizados regularmente, pó e restos de cascas desses insetos se acumulam, contribuindo para problemas como alergias, rinite, asma e contaminação de mantimentos.

Além disso, a presença de traças e seus resíduos orgânicos podem fornecer um ambiente propício para o desenvolvimento de outros insetos, como formigas, aranhas, baratas ou até mesmo outros tipos de traças, criando um ciclo contínuo de infestação.

Por isso, siga alguns cuidados:

Mantenha tapetes, colchões e sofás higienizados: esses itens podem acumular poeira e resíduos que atraem as traças;

Lave as roupas antes de guardar: ajuda a remover possíveis ovos ou larvas de traças, prevenindo danos aos tecidos;

Mantenha armários bem arejados e iluminados: as traças preferem locais escuros e úmidos. A ventilação e a luz ajudam a manter o ambiente menos atrativo para elas;

Estenda suas roupas no sol: o calor ajuda a eliminar as traças e seus ovos, além de desinfetar tecidos;

Identifique áreas com umidade ou vazamentos na parede e repare-as: umidade e mofo atraem traças, por isso mantenha os ambientes secos e sem infiltrações;

Fique atento a papéis e caixas de papelão levados para dentro de casa: as traças podem pegar carona nesses materiais, principalmente se vierem de ambientes sujos, como depósitos ou porões.

Extermine-as com receitas simples

Imagem: Getty Images

Para manter os armários e roupas livres de traças e outros insetos, existem métodos simples e naturais que você pode usar em casa. A seguir, veja alguns:

Vinagre: misture 250 ml de vinagre branco com 250 ml de água e coloque em um borrifador. Retire as roupas do armário, borrife a solução nelas e passe um pano com a mistura nas prateleiras.

Limão: distribua cascas de limão secas nos armários. Mas troque-as a cada duas semanas, pois o cheiro vai desaparecer e elas podem apodrecer.

Capim-limão e cravo: coloque sachês de folhas de capim-limão picadas ou espalhe cravos nas gavetas e armários, trocando-os mensalmente. Outra opção é ferver 20 cravos em água por 5 minutos, adicionar um pouco de álcool e colocar em um borrifador para aplicar nos locais infestados.

Atenção: nunca use naftalina, pois ela é tóxica e pode causar problemas de saúde com o uso prolongado.

*Com informações de reportagem publicada em 20/04/2022