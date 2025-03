Como fica o tempo em São Paulo? Temperaturas vão diminuir?

A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas mais amenas a partir do próximo sábado, 5, de acordo com a previsão feita pela Meteoblue. A expectativa é que ao longo da semana que vem a máxima não passe dos 24ºC.

Ao logo do verão, estação que terminou em 20 de março, foram diversos dias de forte calor. Até sexta-feira, 4, a expectativa é de tempo abafado e chuvas na forma de pancadas concentradas no fim das tardes, com risco de alagamentos.

Veja a previsão para os próximos dias na capita paulista:

Segunda-feira: entre 19ºC e 29ºC;

Terça-feira: entre 20ºC e 28ºC;

Quarta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 29ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 26ºC;

Sábado: entre 17ºC e 23ºC;

Domingo: entre 17ºC e 20ºC.

O Brasil deve enfrentar a sua primeira "onda de frio" de 2025 a partir desta primeira quinzena de abril, segundo a Climatempo. A empresa de meteorologia prevê a passagem de três massas de ar frio de origem polar pelo Centro-Sul do Brasil.

A segunda massa de ar frio de origem polar, entre 5 e 9 de abril, deve influenciar no clima na cidade de São Paulo. (Com Giovanna Castro)