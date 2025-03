CNOOC anuncia descoberta de grande campo petrolífero na China

A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), empresa petrolífera chinesa, anunciou que descobriu um grande campo petrolífero em "áreas profundas e ultraprofundas" ao leste do Mar do Sul da China, com reservas comprovadas de mais de cem milhões de toneladas de óleo equivalente.

"O poço foi testado para produzir 413 barris de petróleo bruto e 2,41 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia. Por meio da exploração contínua, o volume comprovado no local do campo petrolífero Huizhou 19-6 excedeu cem milhões de toneladas de óleo equivalente", diz a CNOOC, em nota publicada no domingo (20).

Segundo o geólogo chefe da CNOOC, Xu Changgui, a descoberta confirma o maior "campo petrolífero clástico", "demonstrando o enorme potencial de exploração de campos profundos e ultraprofundos em bacias de alta temperatura e altamente ativas na costa da China".