Caso Vitória: polícia indicia Maicol como único suspeito de matar jovem

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Maicon Antonio Sales dos Santos como o único suspeito de matar a adolescente Vitória Regina Sousa. A informação foi confirmada hoje pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

O que aconteceu

Maicol, 26, vai responder por três crimes. Homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Vitória tinha 17 anos quando foi morta.

Novas buscas foram feitas hoje na casa do suspeito. Segundo a SSP, a autoridade policial, na companhia de peritos do Instituto de Criminalística, realizou novas diligências na casa do indiciado, não sendo descartada a possibilidade de uma perícia complementar.

Polícia aguarda resultados dos laudos. Exames solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML) seguem em andamento e serão analisados pelo delegado assim que finalizados. "As diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos e a conclusão do inquérito", esclareceu a SSP, em nota enviada ao UOL.

Suspeito confessou crime

Maicol confessou o crime. À polícia, ele afirmou que matou a vítima porque ela queria contar a esposa dele que os dois haviam tido um caso no passado. O suspeito também confirmou que agiu sozinho. Apesar disso, a defesa de Maicol vai pedir a anulação da confissão do interrogatório alegando que cliente foi coagido a confessar.

Ele detalhou que enterrou o corpo sozinho. Questionado sobre se os outros investigados pelo crime tiveram participação no caso, ele negou. Além disso, ele afirmou não ter passagens pela polícia, negou integrar facções criminosas e afirmou que nunca tinha pisado em uma delegacia. Vídeo ilustra trecho do depoimento ao qual o UOL teve acesso na quarta-feira (19). De acordo com outros detalhes da confissão à polícia, Maicol atraiu a jovem ao seu carro, um Corolla Prata, oferecendo uma carona e começou a questioná-la sobre um suposto envolvimento passado. Maicol também disse que matou Vitória com dois golpes de faca. Segundo o homem, após uma discussão, Vitória deu tapas e arranhões nele, que pegou um objeto cortante e golpeou a vítima. Na versão do indiciado, a jovem morreu rápido e não gritou devido à gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro, o peito. Apesar de contar que a vítima morreu com dois golpes, o laudo pericial do IML aponta que Vitória tinha três perfurações.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março. Segundo a autópsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.

Investigações mostraram que Maicol era "obcecado pela vítima". Ele monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024, segundo a polícia, e viu uma publicação em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus.

"Fica claro que somente ele participou desse crime", afirmou Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo. A fala ocorreu em coletiva da Polícia Civil na última semana para falar dos desdobramentos das investigações.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.