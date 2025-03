Carro é arrastado por enxurrada durante temporal em São Paulo; assista

Um vídeo mostra o momento em que um carro é arrastado pela enxurrada na tarde de hoje em Santo André, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Carro vermelho é levado pela força da água. Não há informações se havia alguém dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para ocorrência com vítimas.

A cena foi gravada na esquina entre a avenida dos Estados e a rua Itaipava, no Parque Jaçatuba. Em Santo André, várias ruas ficaram alagadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram enchentes, carros submersos e motociclistas ilhados.

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por forte chuva na tarde de hoje. Em Mauá, uma casa desabou no Jardim Zaíra por volta das 14h30 - até as 17h não havia informações dos bombeiros sobre feridos ou mortos. Em Santo André, a estação Prefeito Celso Daniel-Santo André da CPTM, na Linha 10-Turqueza, alagou, e a circulação dos trens foi interrompida no trecho entre as estações Utinga e Mauá.

Às 16h a Defesa Civil estadual emitiu alerta severo de chuvas para a zona leste da capital. Em Santo André, a chuva que começou por volta das 14h alagou a diversas ruas. Em São Bernardo do Campo, há registros de alagamento e pontos de interdição. Até o momento não foram registradas vítimas, segundo a Defesa Civil. Na cidade choveu 52 mm nas últimas três horas.

São Caetano do Sul registrou alagamentos, mas sem vítimas ou casas atingidas. A Defesa Civil segue monitorando a situação na cidade.

A região do Ipiranga entrou em estado de alerta às 15h57. Houve transbordamento do Ribeirão dos Meninos, na altura da Estrada das Lágrimas, 4237. Às 17h40, o bairro retornou para estado de atenção.

Às 16h30, Itaquera entrou em alerta para alagamentos. O rio Verde transbordou na altura da rua Cunha Porã, 241. Pouco depois das 17h, a CGE emitiu nota confirmando que a região saiu da situação.

Quedas de árvores foram registradas na capital. Todas as 13 ocorrências de queda foram na zona leste, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Falta energia em 102.543 mil imóveis da capital e região metropolitana. As cidades mais afetadas pela queda de energia são São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. Na Grande São Paulo, são 64.566 unidades sem energia, enquanto na capital paulista, quase 38 mil pontos seguem sem luz. A informação é da Enel.

No aeroporto de Congonhas, seis voos foram cancelados. Por decisão operacionais das companhias aéreas, dois voos que estavam previstos para chegada em São Paulo e quatro que deveriam partir da capital foram cancelados, segundo a Aena, concessionária que administra o terminal. Apesar dos cancelamentos, o aeroporto opera normalmente recebendo pousos e decolagens.