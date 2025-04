Caminhão tomba com força do vento no RS; motorista teve ferimentos leves

Do UOL, em São Paulo 31/03/2025 22h40 Um caminhão baú tombou hoje em uma rodovia após ser atingido por fortes ventos na região metropolitana de Porto Alegre. O que aconteceu Caminhão caiu sobre a nova ponte do Guaíba, que liga a capital gaúcha à região metropolitana. O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi resgatado pelo SAMU. Não houve outras vítimas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o caminhão tombando. Apesar das imagens assustarem, não houve bloqueios na via. Ventos ultrapassaram os 100km/h na região metropolitana de Porto Alegre. A informação é da MetSul, Temporal fez dia virar noite em Porto Alegre Fortes chuvas atingiram Porto Alegre no fim da tarde de hoje. O temporal, aliado a rajadas de vento assustou moradores, que convivem com o trauma recente das enchentes de maio do ano passado. O céu fechou e o dia virou noite, disseram moradores nas redes sociais. Também caiu granizo em alguns pontos da cidade e quedas de árvores foram registradas em vias da capital. Trens pararam durante temporal. A empresa que administra o transporte na cidade, Trensurb, suspendeu a operação entre as estações Mercado e Canoas após queda de energia no final da tarde. Os trens estão circulando apenas entre o trecho de Mathias Velho e Novo Hamburgo.