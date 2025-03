Motorista confunde pedais e bate caminhão na traseira de avião em Paris

Um caminhão colidiu com um avião da easyJet na madrugada desta segunda-feira (31) no aeroporto de Paris-Orly. Seis voos foram afetados. A principal hipótese é que o motorista confundiu os pedais de freio e acelerador, segundo o The Sun.

O que aconteceu

O Airbus A320 da easyJet estava estacionado no aeroporto Paris-Orly quando foi atingido na traseira pelo caminhão. O para-brisas do veículo ficou destruído, enquanto a aeronave teve danos significativos na fuselagem.

Avião possui 146 assentos, mas estava vazio no momento do acidente. A aeronave deveria realizar seis voos nesta segunda-feira, mas precisou ser retirada de circulação.

"Não havia nenhuma chance do avião decolar. Ele deveria realizar seis voos hoje, mas agora ficará fora de operação para rigorosas verificações de segurança", afirmou uma fonte ao The Sun.

"É um incidente grave e deixará uma conta de mais de £100.000" (R$ 619,8 mil), disse a fonte. O avião deveria voar de Paris para Roma nesta manhã, mas o voo foi cancelado. "A aeronave passará pelas inspeções e reparos necessários, conforme as instruções do fabricante", diz um comunicado da companhia aérea.

A easyJet investiga o acidente. A principal hipótese é de que o motorista acionou o acelerador ao invés do freio, segundo o The Sun. Não há informações sobre o estado de saúde do funcionário.