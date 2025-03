Caixa emprestou mais de R$ 500 milhões no consignado privado até esta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal contratou mais de R$ 500 milhões do novo consignado privado, chamado "Crédito do Trabalhador", até esta segunda-feira, 31, conforme números repassados pelo banco em primeira mão ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Foram aprovados empréstimos para 40 mil clientes de todas as Unidades da Federação, em 3 mil municípios, informou a Caixa.

O tíquete médio da contratação foi de R$ 12 mil, e o prazo médio, de 44 meses.

"Esse crédito é uma oportunidade para os trabalhadores, inclusive empregados domésticos e rurais, de quitarem suas dívidas a juros altos, e aliviarem suas contas", diz em nota o presidente da Caixa, Carlos Vieira. "A Caixa terá sempre o compromisso de oferecer as melhores taxas e condições para os clientes."

O novo consignado está disponível apenas por meio da carteira de trabalho digital até o dia 24 de abril.

A partir do dia 25 de abril, poderá ser contratado diretamente pelos canais da Caixa, informou o banco.