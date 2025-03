Bomba é encontrada em terminal de Curitiba com bilhete: 'Cuidado'

Uma bomba caseira foi encontrada no terminal do Boqueirão, em Curitiba, com um bilhete que dizia: "Cuidado! Risco de explosão". O artefato não chegou a explodir, e ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Bomba foi encontrada dentro de sacola soltando fumaça. O objeto teria sido abandonado na estação, ainda não se sabe por quem. O lugar foi evacuado e isolado pela polícia.

Policiais usaram robô para desativar bomba. Agentes da PM-PR primeiro usaram um equipamento de raio-x para avaliar o objeto, confirmando que se tratava de uma bomba. Em seguida, o artefato foi neutralizado e seus restos foram levados para o Bope (Batalhão de Operações Especiais), onde será feita "uma análise e um relatório técnico", informou Felipe Serbena, comandante do Bope.

Polícia Civil investigará o caso. As imagens das câmeras de segurança foram repassadas à corporação, que abriu inquérito para identificar os responsáveis. O terminal voltou ao funcionamento normal após a retirada da bomba.

Bomba detonou em terminal de São Paulo neste mês. Uma bomba caseira causou uma pequena explosão no terminal Pinheiros no dia 12, mas não deixou feridos. Um segundo artefato teria sido colocado no terminal, mas não explodiu e foi desativado por policiais. Ainda ninguém foi preso.