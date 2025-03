Bolsas da Europa operam em baixa de mais de 1%, à espera de nova rodada de tarifas de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa de mais de 1% na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores se preparam para mais uma rodada de tarifas dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,19%, a 535,66 pontos.

A política tarifária dos EUA, que alimenta uma crescente guerra comercial e ameaça levar a economia americana a um quadro de estagflação, segue comprometendo o apetite por risco.

Na quarta-feira (02), o presidente Donald Trump deverá anunciar detalhes das chamadas "tarifas recíprocas". Além disso, os EUA começam a cobrar tarifa de 25% sobre carros importados nos próximos dias. Já em entrevista à NBC News, Trump ameaçou impor tarifas secundárias a compradores de petróleo da Rússia se avaliar que Moscou está bloqueando seus esforços para encerrar a guerra na Ucrânia.

No horário acima, o subíndice europeu do setor automotivo tinha queda de 2,5%. Entre grandes montadoras, as alemãs Volkswagen e Mercedes-Benz amargavam respectivas perdas de 3,1% e 2,6% em Frankfurt, enquanto a Renault caía 3,4% em Paris e a Stellantis recuava 2,9% em Milão.

Nas próximas horas, a Alemanha publica dados preliminares de inflação ao consumidor (CPI). Mais cedo, o setor varejista alemão surpreendeu com desempenho de vendas um pouco melhor do que o esperado em fevereiro.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,99%, a de Paris recuava 1,39% e a de Frankfurt cedia 1,31%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham baixas de 1,58%, 1,30% e 0,93%, respectivamente.

