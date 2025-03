BNDES vai anunciar novo aporte de recursos para a reconstrução do Museu Nacional

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que anunciará, nesta quarta-feira, dia 2, um novo aporte de recursos para a reconstrução do Museu Nacional/UFRJ. O local foi destruído por um incêndio em setembro de 2018. O evento ocorrerá no Paço de São Cristóvão do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, participará, assim como o reitor da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), professor Roberto de Andrade Medronho; também estará presente o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner.