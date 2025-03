BBC afirma que enfrenta 'desafio sem precedentes' para financiar seus conteúdos

A emissora pública britânica BBC anunciou, nesta segunda-feira (31), que enfrenta "um desafio sem precedentes" no financiamento de seus conteúdos, devido a uma queda de 1 bilhão de libras (cerca de 1,3 bilhão de dólares ou 7,4 bilhões de reais) na receita anual desde 2010.

"Sem intervenção, será difícil manter a ambição e o volume de conteúdos atuais", explica a gigante britânica da radiodifusão pública em seu plano estratégico anual para 2025/2026.

A BBC diz que "enfrenta um desafio sem precedentes no financiamento de conteúdos, já que os acordos de coprodução com emissoras globais e empresas de meios de comunicação diminuíram no setor".

O grupo britânico pede ao governo que garanta "sua viabilidade a longo prazo" com um "financiamento suficiente e confiável" que lhe permita "atender às necessidades em evolução de sua audiência".

A BBC enfrenta uma concorrência cada vez maior das plataformas digitais e desafios crescentes em seu modelo de financiamento.

Sua principal fonte de financiamento é o imposto de televisão pago por todas as famílias britânicas.

© Agence France-Presse