Audiovisual público da França faz greve contra projeto do governo Macron de fusão de rádios e TVs

O setor do audiovisual público francês paralisa nesta segunda (31) e terça-feira (1°) em protesto ao projeto de lei que pretende juntar diversos veículos em um só. A previsão é que o texto seja votado em 10 de abril pela Assembleia de Deputados da França, com possibilidade de um novo adiamento.

O movimento afeta a programação de algumas estações da Radio France, da France Télévisions e da France Médias Monde - da qual faz parte a Radio France Internationale (RFI) - além do funcionamento do Instituto Nacional do Audiovisual (Ina). No lugar dos programas habituais, os veículos estão transmitindo música.

O projeto de lei é de autoria do senador Laurent Lafon, do partido União Centrista, e será examinado por uma comissão cultural antes de ser enviado à plenária. Com forte apoio da ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, o objetivo é a criação de uma holding de comunicação com uma única direção, nos mesmos moldes da BBC, no Reino Unido, e da Rai, na Itália.

As maiores centrais sindicais do país lideram o movimento, denunciando um projeto de diminuição do orçamento das empresas do audiovisual público que poderão sofrer "graves consequências caso o texto seja adotado". Além disso, teme-se que a reforma ameace a independência editorial de veículos históricos, que asseguram a pluralidade da informação no país e no mundo há décadas.

Diante de uma governança "cada vez mais vertical e reduzida", a previsão é de "baixa dos efetivos de trabalhadores e degradação das condições de trabalho", afirma o comunicado assinado por cinco sindicatos da France Télévisions.

Ministra rebate acusações

No entanto, Rachida Dati recusa que o objetivo da reforma do audiovisual público da França seja enxugar o orçamento. "Nunca falei em economias. O objetivo desta reforma é a eficácia e a criação de um grupo audiovisual forte", declarou a ministra da Cultura em entrevista no domingo (30) ao jornal francês Le Parisien. Atualmente, 50% do orçamento da pasta da Cultura é destinado ao audiovisual público da França.

Dati também garante que a reforma não acabará com as particularidades de cada veículo. "Essa holding preserva a independência, as identidades e as especificidades", reitera. Seus argumentos, no entanto, estão longe de convencer os sindicatos.

"O governo explica que essa reforma garantiria um audiovisual público mais forte diante das grandes plataformas, especialmente no digital", afirma Éléonore Duplay, delegada sindical do Sindicato Nacional dos Jornalistas da CGT. "Mas é o contrário que nos espera. Esse tipo de reforma visa, antes de tudo, economias, reduzindo as equipes e os programas. Foi o que aconteceu na BBC e no [setor audiovisual público] do Canadá", reitera.

Adiado diversas vezes

A análise do texto foi adiada várias vezes e foi interrompida após o anúncio da dissolução da Assembleia de Deputados pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em 9 de junho de 2024. Com grandes atrasos nos trabalhos dos legisladores, há possibilidade de que o início da votação do texto seja novamente transferido para uma nova data.

A oposição se recusa a falar sobre a possibilidade da holding do audiovisual público. Liderada pela Nova Frente Popular (NFP), a esquerda francesa pretende virar a página desta reforma. Cerca de mil emendas já foram feitas no projeto, o que também pode prejudicar a análise do texto.

Paralelamente, políticos locais também reforçam a oposição à reforma. Em fevereiro, um manifesto publicado pelo jornal Ouest France reuniu 2.100 assinaturas de vereadores, prefeitos e governantes regionais. Um encontro na noite desta segunda-feira na Bolsa de Trabalho de Paris reunirá, além de políticos e sindicalistas, personalidades do mundo das mídias e da cultura, que explicarão seu apoio ao audiovisual público da França.

Na internet, uma petição reúne mais de 103 mil assinaturas contra a fusão do setor.