Atividade industrial da China cresce pelo segundo mês consecutivo

A atividade industrial da China se expandiu em março pelo segundo mês consecutivo, no momento em que a segunda maior economia do mundo luta para sair de um declínio, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O índice de gestão de compras (PMI), um indicador chave da produção industrial, atingiu 50,5 pontos em março, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O número ficou acima da barreira de 50 que separa a expansão da contração. O dado de março foi superior aos 50,2 pontos de fevereiro e é o nível mais elevado dos últimos 12 meses.

A atividade industrial chinesa foi impulsionada em março pelo retorno dos trabalhadores aos seus postos após o tradicional período de viagens do Festival da Primavera, em fevereiro, e pelo fato de que "a produção e as atividades operacionais das empresas aceleraram", afirmou Zhao Qinghe, do ONE.

As autoridades tentam estimular a confiança na economia chinesa, afetada por uma prolongada crise do setor imobiliário e que agora enfrenta pressão pelas novas tensões comerciais com os Estados Unidos.

