Atividade da indústria da China atinge pico de 12 meses com encomendas fortes

Por Joe Cash e Ethan Wang

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu no ritmo mais rápido em um ano em março, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, com as novas encomendas impulsionando a produção e dando à segunda maior economia do mundo algum alívio enquanto lida com a intensificação da guerra comercial dos Estados Unidos.

A leitura deve tranquilizar as autoridades de que o recente apoio fiscal está impulsionando a economia de US$18 trilhões, que também se beneficia de compradores estrangeiros que estão antecipando compras antes de novas restrições comerciais dos EUA.

No entanto, esse alívio deve ter curta duração, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar novas tarifas "recíprocas" na quarta-feira para lidar com desequilíbrios comerciais percebidos, potencialmente adicionando mais impostos sobre produtos chineses.

Trump já impôs uma tarifa cumulativa de 20% sobre todas as importações chinesas desde que retornou à Casa Branca em janeiro, acusando Pequim de não fazer o suficiente para conter o fluxo de produtos químicos usados para produzir o medicamento fentanil para os EUA.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial subiu para 50,5 em março, de 50,2 no mês anterior, de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas), a leitura mais elevada desde março de 2024 e em linha com a previsão dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

O PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, acelerou de 50,4 para 50,8.

"Os PMIs oficiais sugerem que os gastos com infraestrutura estão aumentando novamente e que as exportações até agora permaneceram resilientes diante das tarifas dos EUA", disse Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics.

"Mas as pesquisas ainda são consistentes com o crescimento mais lento do PIB no primeiro trimestre em meio à fraqueza no setor de serviços", acrescentou.

A China manteve sua meta econômica para este ano em "cerca de 5%", apesar das ameaças tarifárias de Trump, que podem dar um fim à recuperação amplamente impulsionada pelas exportações em andamento desde o fim da pandemia de Covid-19 no final de 2022.

O governo prometeu mais estímulo fiscal, aumento da emissão de dívida, mais afrouxamento monetário e colocou ainda mais ênfase no aumento da demanda interna para amortecer o impacto da guerra comercial.

Apontando para uma melhora na demanda interna, o subíndice de novos pedidos subiu para 51,8 em março, sua maior leitura em 12 meses, enquanto o declínio em novos pedidos de exportação desacelerou, ficando pouco abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração.