Rússia lança mais de 130 drones contra Kharkiv pela 2ª noite consecutiva

Do UOL, em São Paulo

Um ataque russo atingiu a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, pela segunda noite consecutiva. Ao menos três pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

Ataque provocou um grande incêndio, atingiu um jardim de infância, prédios e uma empresa de pesquisa, informou o prefeito Ilhor Terekhov. Ele afirmou que o bombardeio durou a maior parte da noite e deixou três feridos.

Força Aérea ucraniana diz que derrubou 57 dos 131 drones lançados pela Rússia. Outros dois mísseis balísticos também foram lançados.

Na madrugada de sábado (29), um ataque russo danificou um hospital militar, um dormitório para refugiados e prédios residenciais em Kharkiv. Na ocasião, duas pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas.

E o cessar-fogo?

Rússia e Ucrânia mantêm ataques apesar do anúncio de cessar-fogo parcial, mediado pelos Estados Unidos. Segundo analistas e fontes do governo ucraniano consultados pela AP, as forças russas estão se preparando para lançar uma nova ofensiva nas próximas semanas para fortalecer sua posição nas negociações da guerra.

Na sexta (28), a Rússia acusou a Ucrânia de atacar suas instalações de energia, o que está proibido pelo cessar-fogo. Segundo o governo russo, cerca de 9 mil pessoas ficaram sem energia na região de Belgorod.

Presidente ucraniano cobrou "resposta" de países aliados após novo ataque. "Nossos parceiros devem entender que esses ataques russos têm como alvo não apenas nosso povo, mas também todos os esforços internacionais e diplomáticos que visam acabar com esta guerra", declarou Volodymyr Zelensky.